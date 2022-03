Parti conservateur: Jean Charest lance son site de campagne

Jean Charest a officiellement lancé son site web de campagne ce matin, confirmant qu'il se lancera dans la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada.

L'ancien premier ministre du Québec, qui annoncera sa candidature ce soir à Calgary, fera campagne sous le thème «Bâti pour gagner».

« Jean Charest est le leader expérimenté, délicat et déterminé dont nous avons besoin aujourd’hui. Le temps de la politique amateur est révolu. Notre démocratie est en jeu. Nous avons besoin d’un chef qui comprend que le chemin vers la victoire aux prochaines élections se construit autour du consensus et l’unité, et non autour de la division et l’exclusion. Jean Charest est le chef conservateur bâti pour gagner. »

- Extrait du site web de campagne de Jean Charest