Pas de nouveau mandat pour Will Amos

Le député fédéral de Pontiac, Will Amos, ne sera finalement pas candidat aux prochaines élections.

Le libéral a annoncé hier qu'il renonçait à se représenter afin d'explorer d'autres pistes lui permettant de trouver un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Will Amos a été élu à la Chambre des communes pour la première fois en 2015.

« Après une longue réflexion avec ma famille, et bien que je ne ferme pas la porte à la politique dans l'avenir, j'en conclu que le moment n'est pas opportun de me lancer dans une autre campagne électorale et je souhaite explorer d'autres pistes qui permettent un meilleur équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. »

- Will Amos, député de Pontiac