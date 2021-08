Passeport vaccinal : des centaines de nouveaux rendez-vous en Outaouais

L'entrée en vigueur du passeport vaccinal partout au Québec dès le 1er septembre a créé tout un engouement en Outaouais.

LeDroit rapporte que 648 rendez-vous ont été pris pour l'obtention d'une première dose de vaccin contre la COVID-19 à la suite de l'annonce du ministre de la Santé hier.

Le passeport sera notamment obligatoire pour fréquenter les bars, les restaurants, les gyms et les événements publics à fort achalandage, comme les festivals.

Il faut dire que l'Outaouais est loin de faire bonne figure en matière de couverture vaccinale.

Un peu plus de 69% des 12 ans et plus de la région ont reçu au moins une dose de vaccin comparativement à 74% à l'échelle provinciale.

Aujourd'hui, cinq nouveaux cas de COVID-19 se sont ajoutés au bilan régional.