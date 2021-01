Pénurie de vaccins de Pfizer : Doug Ford troublé et préoccupé

L'Ontario s'inquiète des retards dans la livraison du vaccin de Pfizer au Canada.

La compagnie pharmaceutique doit ralentir la distribution de son produit, le temps qu'elle ajuste ses usines européennes pour augmenter la production.

Le Canada a appris aujourd'hui qu'il ne recevra aucune dose du vaccin la semaine prochaine.

Tous les résidents et les travailleurs des foyers de soins de longue durée des régions chaudes de l'Ontario ont maintenant reçu leur première dose des vaccins contre la COVID-19.

« Franchir ce jalon est un pas important pour assurer la sécurité des personnes les plus vulnérables et de celles qui les soignent. Alors que nous continuons de vacciner nos proches, nous devons nous rappeler que nos foyers de soins de longue durée sont toujours exposés au risque de propagation communautaire. Il est important que nous continuions tous à rester chez nous autant que possible et à suivre les mesures de santé publique afin de rester en sécurité et de sauver des vies. » Dr Merrilee Fullerton, ministre des Soins de longue durée

BILAN QUOTIDIEN DE LA PROVINCE

Un problème technique dans la collecte des données liées à la COVID-19 à Toronto fait ombrage aujourd'hui au bilan quotidien de l'Ontario.

1 913 nouveaux cas ont été confirmés dans la province, ce qui représente une sous-estimation de la situation réelle selon la ministre de la Santé.

On compte aujourd'hui 56 nouveaux cas à Ottawa et 14 dans l'Est ontarien.