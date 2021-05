Perturbations et grèves dans les écoles de l'Outaouais

Les journées à l'école risquent d'être peu nombreuses pour plusieurs jeunes de l'Outaouais au cours des deux prochaines semaines.

Les professionnels du réseau de l'éducation ont notamment prévu tenir une 3e «grève mystère» le 9 juin prochain.

Les endroits précis des lignes de piquetage ne seront pas dévoilés avant cette date.

Comme ce fût le cas lors de la dernière «grève mystère» le 19 mai dernier, les impacts pourraient varier d'un centre de services scolaire à l'autre.

Le Syndicat assure que l'accès aux services de garde d'urgence ne sera pas bloqué tout comme les écoles secondaires où la vaccination contre la COVID-19 est prévue.

« Juin, c’est le moment de l’année où les centres de services planifient les effectifs et procèdent aux rondes d’affectations pour l’année scolaire prochaine. Nous sentons qu’un grand nombre de professionnels sont sur le point de se désister de leur poste et nous craignons des ruptures de services radicales dans la prochaine année. Le vrai mystère, ce sera de savoir combien il restera de professionnelles et de professionnels à leur poste, en bout de course. Une question se pose : cherche-t-on à privatiser nos services? Nous sonnons l’alarme aujourd’hui, il est minuit moins une. Il est temps que le Conseil du trésor se réveille. La farce a assez duré. »

Jacques Landry, le président de la Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec-CSQ