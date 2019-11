Phénix: l'AFPC talonne déjà le gouvernement Trudeau

L'Alliance de la fonction publique du Canada talonne déjà le nouveau gouvernement Trudeau au sujet du fiasco Phénix.

Au lendemain du dévoilement du cabinet des ministres, le plus grand syndicat de fonctionnaires au pays s'est payé de pleines pages dans les quotidiens afin d'interpeller le premier ministre.

L'AFPC, qui envisage toujours la grève, déplore que près de quatre ans après l'implantation du système de paye Phénix, ses 140 000 membres attendent toujours de recevoir une compensation équitable.

Le syndicat rappelle également qu'ils sont sans contrat de travail et demande au gouvernement de leur accorder une meilleure rémunération et de meilleures conditions de travail.

« Au cours de son premier mandat, le gouvernement de Justin Trudeau a fait faux bond aux fonctionnaires. Aujourd’hui, il se retrouve minoritaire avec un nouveau cabinet et nous lui envoyons un message clair : nous voulons un bon contrat de travail et un dédommagement équitable pour le cauchemar Phénix. En dépit de tout ce qu’ils ont enduré à cause de Phénix, nos membres continuent d’aller travailler tous les jours pour servir la population. Ils méritent mieux et sont prêts à se battre pour l’obtenir. Durant la campagne, M. Trudeau a promis de créer une fonction publique plus forte. Eh bien, il peut maintenant s’exécuter. »

- Chris Aylward, président national de l’AFPC