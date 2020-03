Phénix: quatre ans de fiasco

Le système de paye Phénix a quatre ans aujourd'hui, mais les fonctionnaires fédéraux n'ont pas le coeur à la fête.

Des membres de l'Alliance de la fonction publique du Canada sont présentement rassemblés devant les bureaux de Justin Trudeau, à Ottawa.

Le syndicat, qui cherche toujours à obtenir compensation pour ce fiasco, souhaite interpeller directement le premier ministre.

« On est ici devant le bureau du Premier ministre, Justin Trudeau, avec un message clair: revenez aux tables de négociation, on veut un contrat de travail décent pour les travailleurs de l'état, qui respecte au minimum le cout de la vie, et on veut un dédommagement équitable pour les travailleurs dû à Phénix. Si on n'a pas ça, il faut s'attendre à ce que la fonction publique fédérale, dès le mois de mai prochain, soit en grève générale illimitée. »

- Magali Picard, vice-présidente de l'AFPC, sur les ondes de RDI