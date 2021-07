Phénix: un dédommagement cet automne pour les retraités?

Les retraités du gouvernement fédéral devront possiblement attendre à l'automne avant de recevoir le dédommagement qui leur est dû pour les problèmes occasionnés par le fiasco Phénix.

C'est ce qu'indique l'Alliance de la fonction publique du Canada, qui se dit déçu que le gouvernement traîne de la patte, alors que les membres actuels ont reçu leur dédommagement au mois de mars.

« Même si on lui a demandé d’accélérer le versement du dédommagement aux retraités et anciens membres, le gouvernement a annoncé qu’il ne sera pas prêt à le faire avant l’automne. Nous sommes déçus qu’il traîne de la patte. Cela dit, nous avons mis de la pression et le gouvernement a annoncé qu’il donnera aux anciens membres admissibles à la fin de juillet des dates plus précises auxquelles ils pourront réclamer le dédommagement. Nous ferons le point à ce moment-là. »

- Alliance de la fonction publique du Canada