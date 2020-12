PHOTOS | La nouvelle bibliothèque du Plateau officiellement ouverte

Selon le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, il s'agit d'un grand jour pour la culture.

« Ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas inaugurer une bibliothèque. Aujourd'hui, on donne à des milliers de Gatinoises et Gatinois un outil de plus pour améliorer leur vie, pour améliorer le monde d'aujourd'hui, pour améliorer celui de leur enfant. C'est un choix politique dont on va être fiers longtemps. » - Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

La bibliothèque est divisée en trois sections, pour les enfants, les adolescents et les adultes, et est entièrement vitrée.

Grâce à son système de récupération des eaux de pluie, ses chambres solaires et son système de rideaux intelligents, la Ville vise à obtenir une certification LEED argent.

La bibliothèque Donalda-Charron en bref



- La bibliothèque est construite sur un terrain d'une superficie de près de 3 500 mètres carrés sur la rue de Bruxelles, dans le quartier du Plateau.

- La lumière naturelle et la végétation sont omniprésentes grâce notamment aux immenses fenêtres disposées sur chacune des façades.

- Divisée en trois sections (adultes, enfants et adolescents), la bibliothèque a été pensée pour servir de lieu de rassemblement. Une terrasse extérieure est également prévue.

- Des chambres solaires captent l'énergie en hiver et évacueront l'air chaud en été.

- L'aménagement paysager ne nécessite pas d'eau. Un système de contrôle et de récupération des eaux de pluie est installé.

- La nouvelle bibliothèque est dotée de la technologie de radio-identification (RFID) permettant le retour, le triage et le prêt automatisé.

- La collection compte des ouvrages divertissants et pratiques, des romans, des magazines, des DVD, des jeux vidéo et des jeux de société.

- La bibliothèque est pourvue de deux salles de travail, d'une salle d'animation et d'une salle multifonctionnelle. Cette dernière pourra servir à des projections, des conférences, des ateliers, des Fab Lab, etc.

- La bibliothèque est ornée d'une œuvre de Michel de Broin intitulée et, et, et…



Source: Ville de Gatineau