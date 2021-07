PHOTOS Une nouvelle terrasse «insolite» dans le Vieux-Hull

Le Vieux-Hull compte désormais une nouvelle terrasse, une terrasse insolite située au dernier étage du stationnement Leduc.

Il s'agit d'un lieu où il sera possible de faire du télétravail ailleurs qu'à la maison, et ce dans des espaces thématiques inusités comme la jungle, la piscine creusée, la délinquante et la bronzée.

La terrasse nommée «Îlot» sera ouverte jusqu'en octobre.

Côté gastronomie, une cinquantaine de restaurateurs du Vieux-Hull ont décidé de s'associer au projet et d'offrir des commandes prêtes à emporter ou livrées directement sur la terrasse.

Il sera aussi possible d'acheter des breuvages, grignotines et cafés spécialisés directement à l'Îlot.

Une thématique Découverte brassicole se tiendra également du mercredi au samedi entre 11h et 20h. Des produits d'artisans locaux seront disponibles sur place.

« Sans l'ombre d'un doute, l'Îlot sera l'endroit le plus agréable pour le télétravail en Outaouais. Le dernier étage du stationnement Leduc est l'endroit parfait, avec sa vue privilégiée sur la rivière des Outaouais et sa proximité avec le Vieux-Hull. Ceux qui ont envie de travailler dans des univers inspirants et qui stimuleront leur créativité seront certainement servis. » Colin Laramée-Plouffe, coprésident d'Orkestra

Précisons qu'il faut absolument avoir une réservation pour pouvoir accéder à la terrasse gratuitement.

Le système de réservation des espaces de télétravail est propulsé par Bell, partenaire majeur de la terrasse Îlot.

