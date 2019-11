Pierre Mantha, personnalité de l'année

Le fondateur de la distillerie gatinoise Artist in Residence a remporté les grands honneurs samedi lors de la remise des prix Excelor de la Chambre de commerce de Gatineau.

Pierre Mantha est reparti avec le trophée de la personnalité de l'année.

Il faut dire que l'année 2019 a été productive pour l'équipe d'AiR Distillerie.

L'entreprise offre déjà 13 produits à la SAQ, et ce à peine un an et demi après sa fondation.