Place aux piétons sur la rue Laval au centre-ville de Hull

Une portion de la rue Laval au centre-ville de Hull est désormais piétonne à l'année.

La circulation automobile est maintenant interdite entre les rues Wellington et de l'Hôtel-de-Ville, et ce 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Les terrasses sur l'emprise publique seront permises jusqu'au 5 novembre.

Une programmation d'activités d'animation adaptée aux mesures sanitaires est prévue dans le secteur piétonnier.

« Avec le déconfinement progressif, les rues du centre-ville seront de nouveau animées et les gens pourront profiter du secteur et de ses commerces. La Ville a entendu les demandes des commerçants du centre-ville et répond favorablement en rendant la rue Laval piétonne à l'année. J'aimerais d'ailleurs souligner la résilience des commerçants tout au long de la pandémie et qui continuent de s'adapter aux nouvelles mesures. La Ville poursuit ses efforts de revitalisation du centre-ville et j'espère que tout l'été, les restaurateurs pourront profiter de la fermeture de la rue Laval pour installer leur terrasse et servir une plus grande clientèle. »

Cédric Tessier, conseiller municipal du district Hull-Wright