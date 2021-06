Place de la Cité : 5,5 millions $ de plus pour revitaliser le secteur

Le projet de revitalisation de Place de la Cité à Gatineau coûtera près de 10 millions de dollars de plus que prévu.

La facture grimpera à 35 millions lorsque les élus approuveront d'ici le début des vacances estivales un nouvel emprunt de 5,5 millions pour faire des travaux additionnels dans le secteur.

La Ville a dû investir des sommes supplémentaires dans le projet entre autres pour régler le problème de rainettes et de sols contaminés.

Elle souhaite maintenant profiter des travaux en cours pour apporter certaines améliorations notamment au réseau cyclable.

« On veut faire une saine gestion et une saine planification. Pour nous, c'est simplement saisir l'opportunité. Ce n’est pas vrai qu’on va enfouir des fils, qu’on va laisser le réseau cyclable là et qu’on va y revenir dans deux ans. Il faut actualiser l'endroit pour qu'il soit à la hauteur des investissements qu'on fait dans les différentes infrastructures. »

Daniel Champagne, conseiller municipal