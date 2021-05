Place des Pionniers : présentation des 4 projets finalistes

Les quatre firmes finalistes pour la construction du nouvel édifice Place des Pionniers dans le secteur Aylmer dévoileront leur projet dès 19h ce soir.

Les citoyens sont invités à participer à la présentation en ligne et à voter pour leur coup de coeur.

Le choix de la firme gagnante sera laissé entre les mains d'un jury composé de quatre architectes, d'un ingénieur, d'un bibliothécaire et d'un citoyen.

« Je salue le travail des finalistes du concours d'architecture qui présenteront bientôt leurs projets au jury. La présentation des finalistes est une occasion pour la population d'avoir un aperçu de ce qui s'en vient dans le secteur d'Aylmer et de participer à une étape importante du concours d'architecture. J'invite les gens à participer en grand nombre à cette activité et à indiquer leur projet coup de coeur! À travers ce processus, la Ville souhaite un projet d'excellence architecturale et environnementale en réponse à la dynamique citoyenne et urbaine du milieu. »

Isabelle N. Miron, présidente de la Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine de la Ville de Gatineau