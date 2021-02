Place des Pionniers : sélection des quatre firmes finalistes

Le projet de construction du nouvel édifice Place des Pionniers dans le secteur Aylmer franchit une nouvelle étape.

Le jury responsable du concours d'architecture a arrêté son choix sur les quatre firmes finalistes qui pourront passer à la prochaine phase du projet.

Le choix de la firme gagnante sera dévoilé dans les prochains mois après l'analyse des différents concepts architecturaux.

En tout, ce sont 19 candidatures qui ont été soumises au jury.

« Je félicite les finalistes du concours et salue le travail du jury et je me réjouis de l'avancée du processus pour la Place des Pionniers. À terme, le projet de la Place de Pionniers, regroupant des services municipaux et la nouvelle bibliothèque Lucy-Faris, répondra aux besoins grandissants des usagers du secteur d'Aylmer. Ce bâtiment deviendra certainement un lieu phare et une source de fierté pour Gatineau. »

Isabelle N. Miron, conseillère et présidente de la Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine