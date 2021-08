Plus de 1 180 nouvelles places en garderie d'ici 2 ans en Outaouais

Un peu plus de 1 180 nouvelles places subventionnées en garderie seront créées en Outaouais d'ici les deux prochaines années.

En tout, ce sont 23 projets qui pourront aller de l'avant afin de mieux répondre aux besoins régionaux.

« Non seulement ces services de garde de qualité favoriseront le développement de nos enfants, mais ils permettront aussi à de nombreux parents de la région de retourner sur le marché du travail et de continuer ainsi à contribuer à l'essor de notre économie locale et régionale. Je sais que ce n'est pas encore parfait et qu'il reste du travail à faire, mais je veux rassurer toutes les familles : nous mettons les bouchées doubles pour développer notre réseau afin qu'il reste à l'avant-garde. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille