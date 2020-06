Plus de 10 000 comprimés de méthamphétamine saisis à Thurso

Un homme de 28 ans devra faire face à la justice en lien avec le trafic de stupéfiants.

Il a été arrêté la semaine dernière après que les policiers aient mené des perquisitions dans une résidence et un véhicule sur la rue Galipeau à Thurso.

Plus de 10 000 comprimés de méthamphétamine et plus de 10 litres de GHB ont notamment été saisis.

L'homme est accusé de trafic et de possession de stupéfiants, de possession d'une arme prohibée et de bris de condition.

Un autre individu de 25 ans a également été arrêtée. Il pourrait faire face à des accusations de bris de condition.