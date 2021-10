Plus de 24 000 comprimés de méthamphétamine saisis à Gracefield

Important coup de filet des policiers de la région aujourd'hui contre le trafic de stupéfiants et la possession d'armes à feu.

Ils ont effectué un peu plus tôt une perquisition dans une résidence du chemin du lac des Îles à Gracefield.

Les policiers ont saisi :

Près de 24 000 comprimés de méthamphétamine

3 armes à feu chargées

Une arme de poing chargée

Une arme à impulsion électrique

Plus de 12 000 $ en argent canadien

Petite quantité de cocaïne et de cannabis

Items servant au trafic de stupéfiants

Deux hommes de 27 et 29 ans ont été arrêtés sur place et devront faire face à la justice.

L'opération a été menée dans le cadre de la stratégie Centaure, qui vise à lutter contre le trafic d'armes et le crime organisé.

La stratégie CENTAURE a pour mandat d'assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutter activement contre le trafic d'armes à feu illégales au Québec. CENTAURE permet à la Sûreté du Québec ainsi qu'à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local ciblant à la fois l'approvisionnement, l'importation, la distribution et la possession illégale d'armes à feu.