Plus de lits dans les hôpitaux en Ontario

L'Ontario ajoute plus de 760 lits dans plus d'une trentaine d'hôpitaux de la province.

Le gouvernement Ford espère réussir à réduire l'arriéré des interventions chirurgicales et à améliorer l'accès aux soins de santé pendant la pandémie.

Les régions chaudes de la province, dont Ottawa, sont particulièrement visées par cette annonce.

« Notre gouvernement s'est engagé à éliminer les soins de santé de couloir, à réduire les temps d'attente dans les hôpitaux et à créer un système de santé meilleur, interconnecté et axé sur les patients et leur famille. Aujourd'hui, nous progressons vers cet objectif en aménageant aux quatre coins de la province des centaines de lits supplémentaires qui nous permettront non seulement d'être prêts à faire face à toute recrudescence des cas de COVID-19, mais également de fournir aux patients, près de chez eux, les soins dont ils ont besoin et qu'ils méritent. »

Doug Ford, premier ministre de l'Ontario