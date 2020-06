Plus de terrasses à Gatineau cet été ?

Gatineau assouplit sa réglementation afin de permettre à plus de restaurateurs d'aménager ou d'agrandir leur terrasse.

Il sera désormais possible, sous certaines conditions, d'aménager une terrasse sur l'emprise publique.

La terrasse ne devra pas nuire à la circulation des piétons, cyclistes et automobilistes.

Les restaurateurs pourront ouvrir leur terrasse du 1er avril au 30 octobre chaque année.

« Les terrasses des restaurants contribuent à l'animation des rues et des places publiques. De plus, elles créent une ambiance de convivialité et d'échanges en saison estivale. Avec l'adoption de ce nouveau règlement, davantage de restaurateurs de tous les secteurs de la Ville pourront aménager une terrasse et ainsi recevoir plus de clients. Avec l'engouement pour l'achat local que nous avons vu dans les dernières semaines, je suis convaincu que les Gatinois et Gatinoises seront au rendez-vous pour encourager les restaurateurs de chez nous. »

Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau