Plus de visites virtuelles à l'urgence du CHEO

Les visites virtuelles à l'urgence du CHEO sont suspendues.

L'établissement a pris cette décision, qui sera effective pour au moins 90 jours, alors que les visites en personne se font de plus en plus nombreuses et que les temps d'attente s'allongent.

Le personnel qui était affecté aux visites virtuelles sera réaffecté aux consultations en personne.

Dans les trois derniers mois, l'urgence du CHEO a reçu autant de patients que lors des périodes de pointe habituellement observées en hiver, quand la grippe circule.