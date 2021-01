Plusieurs accidents de motoneige en région ce week-end

Les accidents de motoneige se sont succédé dans la région ce week-end.

Vendredi, un homme dans la trentaine a été gravement blessé après avoir perdu la maîtrise de sa motoneige sur le chemin Industriel, à Gatineau.

Il a été transporté à l'hôpital dans un état critique.

Samedi après-midi, un motoneigiste de 44 ans est décédé après être entré en collision avec une voiture à Ingleside, dans l'Est ontarien.

Pui, hier après-midi, à Alexandria, toujours dans l'Est ontarien, une collision entre une voiture et une motoneige a envoyé un homme et une femme à l'hôpital avec de graves blessures.