Plusieurs restrictions pour les sportifs à Gatineau

Les activités extérieures seront pratiquement les seuls loisirs que pourront pratiquer les Québécois pendant le confinement.

À Gatineau, les activités de libre participation intérieures sont annulées jusqu'au 8 février. Même chose pour les spectacles de la programmation culturelle.

À l'extérieur, les activités pourront se pratiquer en solo ou en bulle familiale seulement, et ce jusqu'à 19h.

« Les patinoires, les sites de glisse et les centres de plein air demeureront ouverts pour la pratique d'activités extérieures, en solo ou en bulle familiale. La réservation de places pour la glisse et le patin ainsi que la location de raquettes et de tubes seront possibles selon les heures d'ouverture des installations. Les sites ouverts en soirée fermeront au plus tard à 19 h, afin de respecter le couvre-feu en vigueur. La capacité d'accueil varie selon les sites. »

Les patinoires pourront par ailleurs accueillir un maximum de 25 patineurs à la fois et les parties de hockey organisées seront interdites.

« Depuis le début de la pandémie, les Gatinois sont au rendez-vous des consignes à tenir et je veux vous en remercier. Les chiffres de contamination sont encore bas mais malgré cela, nous devons toutes et tous participer à ce nouvel effort pour enrayer définitivement ce virus et rester à leur domicile familial entre 20 h et 5 h jusqu'au 8 février. La Ville aussi se mobilise et continue de faire sa part et d'assurer les services essentiels. J'encourage également les citoyens et les citoyennes à sortir dehors dans les horaires permis pour bouger dans le respect des règles bien sûr, et à consulter nos services offerts en ligne. »

- Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau