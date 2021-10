Pont Alexandra : des demandes pour le gouvernement Trudeau

À quelques heures de la nomination du prochain conseil des ministres du gouvernement Trudeau, la Coalition pour le pont Alexandra demande au premier ministre de faire toutes les études nécessaires dans ce dossier avant de prendre une décision sur l'avenir du pont.

La Coalition souhaite que le prochain ministre des Services publics et approvisionnements prenne le temps d'étudier toutes les options avant de trancher officiellement en faveur de la démolition et de la construction d'un nouveau pont.

Le regroupement, qui s'oppose à la démolition du pont Alexandra, soulève entre autres l'enjeu patrimonial.

« Avant d'engager des fonds publics estimés à plus d'un milliard de dollars, le gouvernement doit achever les analyses socio-économiques, de transport durable, de valeur patrimoniale et culturelle et d'impact environnemental qui n'ont toujours pas été faites, en dépit des recommandations de ses propres spécialistes. »

Coalition pour le pont Alexandra