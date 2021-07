Population: l'Outaouais parmi les plus fortes croissances

La population de l'Outaouais a connu l'une des plus fortes progressions au Québec entre juillet 2019 et juillet 2020.

Selon l'Institut de la statistique, on compte maintenant 401 000 habitants dans la région, une hausse de 1% depuis 2019.

Le rythme de la croissance a toutefois légèrement ralenti comparativement aux années précédentes.

« Sur les cinq municipalités régionales de comté (MRC) que compte la région, seule Pontiac a vu sa population diminuer entre 2019 et 2020. Les Collines-de-l’Outaouais et Papineau ont enregistré des taux d’accroissement parmi les plus forts des 104 MRC du Québec. Quant à la MRC de Gatineau, la plus populeuse, elle a connu une croissance comparable à celle de l’ensemble du Québec. Dans cette MRC, la croissance a ralenti par rapport à l’année précédente, tandis qu’elle s’est nettement accélérée dans les autres MRC de la région, à l’exception de Pontiac. »

- Institut de la statistique du Québec