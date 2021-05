Premières images du nouveau campus de l'Hôpital d'Ottawa

Les plans du futur campus Civic de l'Hôpital d'Ottawa ont été dévoilés hier au Comité des Finances de la Ville d'Ottawa.

Le nouvel hôpital de 2,8 milliards de dollars, qui doit être construit sur la rue Carling, près du lac Dow, regroupera une panoplie de services.

L’installation accueillera notamment le centre de traumatologie le plus avant-gardiste et l’un des programmes de recherche en neurosciences les plus novateurs au monde.

L’édifice principal hébergera également l’Urgence, les unités de soins et les cliniques externes.

La partie inférieure du terrain sera par ailleurs réservée à d’autres locaux cliniques, à des bureaux de médecin, à des édifices d’enseignement et de recherche et à un stationnement à étages.

Si tout va bien, la construction du nouvel hôpital pourrait débuter en 2024. L'ouverture est quant à elle souhaitée en 2028.

« Nous avons hâte de progresser dans la planification du nouveau projet Civic, qui représente une étape charnière dans la transformation des soins de santé de notre région pour des générations à venir. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec l’administration municipale et les gouvernements provincial et fédéral ainsi qu’avec notre collectivité au long de cette phase de la planification. Nous sommes très reconnaissants de leur collaboration et de leur soutien. » - Cameron Love, président-directeur général de l’Hôpital d’Ottawa

Des consultations publiques sont prévues prochainement pour recueillir l'avis des citoyens sur les plans présentés hier.