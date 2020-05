Près de 30 000 emplois perdus en avril à Gatineau-Ottawa

À l'échelle du Canada, près de deux millions d'emplois ont été perdus en raison de la pandémie. Le taux de chômage se situe maintenant à 13%, une hausse de 5,2%.

La hausse la plus marquée est au Québec, où 17% des personnes actives sont maintenant sans emploi. La belle province a perdu 556 500 emplois en avril.

« Il s'agit du taux le plus élevé enregistré dans la province depuis 1976, année où des données comparables ont commencé à être publiées, et du taux le plus élevé parmi les provinces. Le nombre de chômeurs a augmenté plus rapidement au Québec que dans les autres provinces; la hausse du nombre de personnes mises à pied temporairement a été proportionnellement plus élevée au Québec que dans les autres provinces. »

- Statistique Canada