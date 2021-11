Preuve de vaccination exigée dans les musées de Gatineau-Ottawa

Si vous voulez aller dans les musées de la capitale fédérale, vous devrez sortir votre preuve de vaccination contre la COVID-19.

La politique s'appliquera dès le 1er décembre et touchera tous les visiteurs de 12 ans et plus.

La preuve vaccinale sera notamment exigée au Musée canadien de l'histoire, au Musée canadien de la guerre, au Musée canadien de la nature, au Musée des beaux-arts du Canada et au Musée des sciences et de l'innovation du Canada.

« Depuis le début de la pandémie, les musées nationaux d'Ottawa-Gatineau ont mis en œuvre une série de mesures de santé et de sécurité pour lutter contre la COVID-19. Exiger une preuve de vaccination est un autre moyen par lequel les musées assurent un environnement sécuritaire pour les visiteurs et employés. » Extrait du communiqué de presse

Tous les employés des musées nationaux devront également être entièrement vaccinés.

Il faut dire que, depuis le début de la pandémie, les musées de la région ont pris plusieurs mesures pour limiter la propagation du virus, comme la réduction de leur capacité d'accueil, le port obligatoire du masque et l'installation de postes de lavage des mains.