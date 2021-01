Profilage racial : deux policiers de Gatineau dans l'eau chaude

Deux policiers de Gatineau devront verser 18 000 dollars à leur victime dans un dossier de profilage racial.

Le Tribunal des droits de la personne conclut que l'homme en question ne correspondait pas à la description du suspect qui était recherché au moment des faits.

Il a plutôt été arrêté parce qu'il est la première personne à la peau noire aperçue par les policiers qui se rendaient vers le lieu d'un crime.

Le jugement indique également qu'aucune preuve n'a été présentée quant aux efforts déployés par la Ville de Gatineau pour neutraliser les effets de la discrimination raciale.

« Le profilage racial contribue à alimenter la méfiance envers les services policiers et à détruire la confiance envers notre système judiciaire. Il enfreint le contrat social censé assurer l'égalité entre les citoyens du Québec et le vivre ensemble au sein de notre société démocratique. Le profilage racial est à mon sens l'expression ultime de la reproduction des inégalités raciales et la persistance des dénis de droits qui en résultent. »

Myrlande Pierre, vice-présidente de la Commission responsable du mandat Charte