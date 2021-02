Profilage racial : Gatineau porte un jugement en appel

Gatineau porte en appel le jugement du Tribunal des droits de la personne qui a condamné la Ville et deux de ses policiers à verser 18 000 dollars à un citoyen dans un dossier de profilage racial.

Le mois dernier, le Tribunal a conclu que la victime dans cette affaire avait été arrêtée parce qu'elle était la première personne à la peau noire aperçue par les policiers qui se rendaient vers le lieu d'un crime.

Lors de l'intervention du SPVG en 2013, les policiers étaient à la recherche d'un homme noir armé d'un couteau dans une affaire de violence conjugale.

« La Ville considère que le fardeau de la preuve a été renversé c'est-à-dire qu'il nous a fallu démontrer l'absence de profilage plutôt que le plaignant doive faire la preuve du contraire. Donc, de prouver qu'il y en avait eu. De plus, la question des délais entre les faits et le procès, qui s'étire sur plus de cinq ans, n'a pas permis selon nous aux policiers d'avoir droit à une défense pleine et entière. »

Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau