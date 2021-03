Profilage racial : la Cour d'appel rejette la demande de Gatineau

La Cour d'appel du Québec rejette la demande de la Ville de Gatineau d'en appeler de la décision rendue par le Tribunal des droits de la personne dans un dossier de profilage racial.

La Ville avait déposé sa demande le mois dernier après que le Tribunal l'ait condamné, tout comme deux policiers du SPVG, à verser 18 000 dollars à un citoyen qui a été arrêté parce qu'il était le premier homme à la peau noire aperçu par les policiers qui se rendaient vers le lieu d'un crime.

Pour appuyer son appel, la Ville soulevait certaines questions de droit, dont les délais judiciaires et le renversement du fardeau de la preuve.

Gatineau réitère sa pleine collaboration pour contrer le profilage racial sur son territoire.

« Le jugement de culpabilité est maintenu et le processus judiciaire est terminé. Nous ferons tout en notre pouvoir pour qu'une telle injustice ne se reproduise pas. C'est la première fois que Gatineau reçoit un tel jugement et nous souhaitons que ce soit la dernière. Tel que nous l'avions indiqué au moment de l'appel, nous appliquons déjà les recommandations du tribunal, nous adaptons la formation de nos policiers, nous ferons analyser toutes nos interpellations et nous participons au niveau québécois au Comité consultatif sur la collecte de données relatives à l'interpellation policière qui pourrait mener à la révision des protocoles d'interpellation partout au Québec. Je réitère les excuses de la ville de Gatineau auprès de monsieur Nyembwe et l'assure que sa démarche aidera la ville à améliorer encore ses façons de faire. »

Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau