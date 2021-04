Projet pilote pour les chiens en laisse dans la forêt Boucher

Gatineau va de l'avant avec un projet pilote permettant les chiens en laisse sur certains sentiers de la forêt Boucher dans le secteur Aylmer.

La Ville tolérait jusqu'à tout récemment la présence des chiens sans laisse à cet endroit.

Le projet pilote, qui sera en vigueur du 1er mai 2021 au 1er mars 2022, vise notamment à récolter des données sur la faisabilité d'autoriser les chiens en laisse dans les sentiers du futur parc de la Forêt-Boucher.

De la signalisation sera installée et des activités de sensibilisation seront faites afin de faciliter la transition.

« Ce projet est une étape importante pour garantir la sécurité des usagers de la forêt Boucher et tester la viabilité d'autoriser les chiens en laisse dans le futur parc de la Forêt-Boucher. Notre but est de développer un lieu de plein air urbain inclusif où toutes les personnes qui respectent à la fois l'écosystème de la forêt, les autres usagers et la loi trouvent leur compte. »

Christina Richard, présidente de la Fondation forêt Boucher