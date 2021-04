Prolongation des mesures spéciales jusqu'au 18 avril à Gatineau

Les mesures spéciales d'urgence, qui touchent Gatineau et la MRC des Collines, resteront en place au moins jusqu'au 18 avril.

Le gouvernement Legault a pris cette décision en raison de la situation qui est loin de s'améliorer dans la région.

« La Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et l'Outaouais... Honnêtement, dans ces régions-là, on peut presque dire que sur notre rue ou dans notre quartier il y a quelqu'un qui a la COVID. C'est partout et c'est des gens de tous les âges. »

François Legault, premier ministre du Québec