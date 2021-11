Quand injurier un policier coûte plus cher qu'un excès de vitesse

Injurier un policier qui vient de vous épingler en flagrant délit, ce n'est pas une bonne idée et surtout ça peut vous coûter très cher.

Une conductrice de 35 ans l'a appris à ses dépens samedi dernier alors qu'elle a été interceptée à 124 km/h sur la route 148 à Pontiac.

La femme ne s'est pas gênée pour traiter le policier de tous les noms possibles.

Résultat : elle a reçu un constat d'infraction de 227 dollars et 3 points d'inaptitude pour son excès de vitesse, mais aussi une amende de 500 dollars pour avoir injurié un agent de la paix.

« Il est important de comprendre que nos policiers ne font que leur travail en appliquant les lois et règlements en vigueur et que, depuis un certain temps, nous constatons une recrudescence de la vitesse sur la route 148. Nous l'avons dit publiquement : nous sommes présents alors ralentissez. »

Service de police de la MRC des Collines