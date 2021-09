Québec octroie de l'argent supplémentaire au FMG

Le Festival de montgolfières de Gatineau, qui commence aujourd'hui et qui se terminera lundi, pourra compter sur de l'aide financière supplémentaire pour faire face aux enjeux de la pandémie.

Québec lui octroie une somme additionnelle de près de 600 000 dollars.

« Je salue les organisateurs du Festival de montgolfières de Gatineau, qui ont abattu un travail colossal afin d'adapter leur événement au contexte et, ainsi, de le garder bien vivant, au plus grand plaisir des festivaliers! Je suis heureux que notre gouvernement soutienne ce rendez-vous familial, qui bonifie l'offre touristique de la région de l'Outaouais et favorise son rayonnement. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais