Racisme: l'Université d'Ottawa «se trompe de cible»

Le recteur brise le silence

Le recteur de l'Université d'Ottawa, Jacques Frémont, a brisé le silence hier et a publié un message, dans lequel il revient sur les incidents.

Il rappelle que l'établissement a vécu depuis plus d'un an et demi des incidents à caractère raciste et que l'université, comme bien d'autres, prend conscience des diverses manifestations du racisme systémique.