Racisme: un nouveau comité d'action voit le jour à l'Université d'Ottawa

L'Université d'Ottawa met sur pied un nouveau «comité d'action antiracisme et inclusion» dans la foulée de la controverse entourant l'utilisation du mot en «n» par une professeure.

Il remplace le comité consultatif qui était en place depuis un peu plus d'un an.

« Nous avons entendu les membres étudiants du Bureau, ainsi que d’autres, nous dire que le Comité consultatif du recteur pour un campus anti-raciste et inclusif doit être transformé en un comité d’action. Je vous annonce donc aujourd’hui la dissolution de ce comité et la mise en place d’un nouveau comité, davantage axé sur l’action, avec un nouveau mandat et une nouvelle composition. »

- Jacques Frémont, recteur de l'Université d'Ottawa