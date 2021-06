Rassemblement au parc des Cèdres : le SPVG intervient encore

Les policiers de Gatineau ont eu une soirée très occupée vendredi dernier alors que des centaines de personnes s'étaient rassemblées à la plage du parc des Cèdres dans le secteur Aylmer, au premier jour de la levée du couvre-feu.

Les unités canine et de maintien de l'ordre ont été déployées sur place.

Deux constats pour des infractions reliées à la paix et au bon ordre ont été donnés.

Devant l'ampleur de la situation, les policiers sont intervenus pour disperser la foule et fermer le parc peu avant 22h. Une courte vidéo de l'intervention circule d'ailleurs sur les réseaux sociaux.

Comme l'explique la porte-parole du SPVG, Renée-Anne St-Amant, les policiers seront très visibles à la plage du parc des Cèdres cet été.

« Prévention et sensibilisation, on en fait. On s'assure que les gens comprennent bien, mais à un certain point il faut aussi que les gens s'éduquent par eux-mêmes et qu'ils respectent les règles. »

Renée-Anne St-Amant, porte-parole du SPVG