Rassemblement : les Ontariens encouragés à se former un cercle social

Les rassemblements de 10 personnes sont maintenant permis en Ontario.

Le gouvernement Ford encourage d'ailleurs la population à se former un cercle social, soit un groupe de 10 personnes avec qui il sera possible d'avoir des contacts plus étroits, de se toucher et de se faire des câlins.

Certains critères doivent toutefois être respectés. On ne peut pas par exemple faire partie de plus d'un cercle social.

Les Ontariens qui souhaitent se former un cercle social sont invités à suivre les cinq étapes suivantes : Incluez tout d'abord dans votre cercle les personnes avec qui vous vivez et celles qui entrent souvent chez vous. Si le groupe ainsi formé compte moins de 10 personnes, vous pouvez y ajouter des personnes extérieures à votre ménage, des membres de votre famille qui ne vivent pas sous votre toit ou des amis proches. Obtenez l'accord de toutes les personnes qui composeront votre cercle social. Assurez la sécurité de votre cercle social en respectant l'écart sanitaire avec les personnes qui n'en font pas partie. Restez fidèle à votre cercle social. Vous ne pouvez pas être membre de plus d'un cercle.

D'ailleurs, les nouvelles continuent d'être encourageantes en Ontario où la propagation du coronavirus semble perdre de l'ampleur.

182 nouveaux cas ont été confirmés aujourd'hui. C'est le nombre de nouveaux cas le plus bas depuis le 28 mars.

Environ 28 000 tests de dépistage ont par ailleurs été effectués au cours des 24 dernières heures.