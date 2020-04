Rassemblements interdits: encore beaucoup de délinquants à Ottawa

La Ville d'Ottawa a reçu 139 plaintes pour des rassemblements illégaux dans la seule journée de mardi.

Une fête d'enfants, une vente-débarras et des rassemblements dans les parcs municipaux ont notamment fait l'objet de plaintes.

La Ville n'a émis aucune contravention jusqu'à maintenant, mais pourrait le faire au besoin.

« J’ai entendu des nouvelles inquiétantes au sujet de rassemblements de grands groupes de résidents dans des lieux publics et dans des lieux privés [...] C’est malheureux, mais nous ne pouvons pas avoir ce genre de rassemblements. Je sais que nous voulons maintenir une sorte d’état normal dans nos vies. Nous voulons célébrer les fêtes et les anniversaires et les occasions spéciales. Nous voulons passer du temps avec notre famille et nos amis. Mais, s’il vous plaît, limitez vos rassemblements aux membres de votre famille immédiate qui vivent dans votre résidence [...] S’il vous plaît, restez à la maison et respectez les directives sur l’éloignement physique. C’est notre responsabilité collective. Nous avons besoin que chacun travaille ensemble pour aider à protéger tous nos résidents. »

- Jim Watson, maire d'Ottawa