Reconfinement d'au moins quatre semaines en Ontario

Le gouvernement Ford prend les grands moyens pour freiner la 3e vague de COVID-19 et replonge tout l'Ontario en confinement dès samedi, et ce au moins pour les quatre prochaines semaines.

La province a pris cette décision en raison de la propagation rapide des variants et de la hausse importante du nombre d'hospitalisations liées à la COVID-19.

« Nous sommes devant une situation grave et des mesures draconiennes sont nécessaires pour contenir la propagation rapide du virus, en particulier les nouveaux variants préoccupants. Je sais que tirer le frein d'urgence sera difficile pour de nombreuses personnes dans la province, mais nous devons essayer de prévenir l'infection d'un plus grand nombre de personnes et l'engorgement de nos hôpitaux. Le déploiement de nos vaccins augmente progressivement, et j'encourage celles et ceux qui sont admissibles à se faire vacciner. C'est notre meilleure protection contre ce virus mortel. »

Doug Ford, premier ministre de l'Ontario