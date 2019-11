Record de neige et transport scolaire annulé à Ottawa

On a battu un nouveau record de neige hier à Gatineau-Ottawa et les précipitations ne sont toujours pas terminées.

À minuit, il s'était déjà accumulé 9,4 centimètres de neige en région, soit quatre centimètres de plus que le record de 1983.

La neige, qui tombe sans interruption depuis hier après-midi, a rendu le retour à la maison chaotique hier, avec notamment un carambolage qui a fait deux blessés sur l'autoroute 417 à Ottawa.

L'aller au boulot s'annonce tout aussi compliqué ce matin, sinon plus.

Les autorités recommandent à ceux qui n'ont pas leurs pneus d'hiver d'éviter de prendre la route.

Maintenez également une distance sécuritaire avec le véhicule qui vous précède.

Transport scolaire annulé

La neige entraîne ce matin l'annulation du transport scolaire pour de nombreux élèves.

C'est le cas pour tous les élèves des écoles francophones et anglophones d'Ottawa et de l'Est ontarien. Les écoles demeurent toutefois ouvertes.

Aucune annulation n'a été annoncée sur la rive québécoise.