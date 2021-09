Rentrée scolaire : 376 constats en 10 jours à Gatineau

Les policiers de Gatineau ont été présents dans les zones scolaires au cours des dernières semaines pour le retour en classe des jeunes.

325 opérations ont été menées un peu partout sur le territoire.

Certaines zones scolaires ont même fait l'objet d'opérations à l'aide de radars photo.

En tout, 376 constats d'infraction ont été donnés entre le 30 août et le 10 septembre, dont la plupart pour vitesse.

Le SPVG ne rapporte aucun accident dans une zone scolaire durant cette période.

Plus de 440 avertissements ont été donnés en lien avec le «syndrome de la porte» et diverses infractions au Code de la sécurité routière.

Le syndrome de la porte c'est « quand le parent a l'impression que l'endroit le plus sécuritaire pour déposer sa progéniture est situé le plus près possible de la porte de l'école, peu importe la signalisation en place et au détriment de la sécurité de tous les enfants. »