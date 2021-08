Rentrée scolaire : des collations pour les enfants dans le besoin

À l'aube de la rentrée scolaire, Moisson Outaouais lance la 3e édition de sa campagne « Aidons les enfants de l'Outaouais, une collation à la fois ».

L'objectif est de distribuer plus de 20 000 collations aux enfants dans le besoin.

La collecte de fonds servira notamment à l'achat de fruits frais, de crudités, de yogourt et de barres de céréales pour les sacs de collations.

Des 16 000 personnes qui bénéficient des paniers à provisions de Moisson Outaouais, 38% sont des enfants.

« En Outaouais, ce sont 6 000 enfants qui reçoivent de l'aide chaque mois via nos organismes affiliés. Nous souhaitons alléger le plus possible le fardeau financier des parents afin que chaque enfant puisse recevoir tous les éléments essentiels à sa réussite. »

Armand Kayolo, directeur général de Moisson Outaouais