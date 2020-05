Réouverture de certains commerces dès lundi en Ontario

En Ontario, le gouvernement autorise dès lundi prochain la réouverture de certaines entreprises et lieux de travail.

Des mesures strictes de santé publique devront toutefois être respectées.

Voici la liste des endroits qui pourront rouvrir dès lundi : Les jardineries et les pépinières, uniquement si elles proposent la collecte en bordure de trottoir ou la livraison

Les services d'entretien des pelouses et d'aménagement paysager

Certains chantiers de construction essentiels supplémentaires entre autres les projets municipaux et les écoles

Les lave-autos automatiques et libre-service

Les concessions d'automobiles (uniquement sur rendez-vous)

Les terrains de golf et les marinas peuvent également commencer à se préparer pour la saison estivale. Mais, pour l'instant, ils demeurent fermés.

« Nous autorisons la réouverture de certains lieux de travail moyennant le respect de consignes strictes, car nous avons la certitude que ces entreprises peuvent fonctionner en toute sécurité et s'adapter à l'environnement actuel. Bien qu'il soit nécessaire que nous fassions davantage de progrès pour enrayer la propagation de la COVID-19 avant de pouvoir procéder au déconfinement généralisé, nous avons prévu le cadre et les directives appropriés pour permettre aux entreprises de reprendre progressivement leurs activités en toute sécurité. » Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

LA SITUATION EN ONTARIO

Semaine plutôt inégale en Ontario alors que le nombre de cas confirmés de COVID-19 a connu des hauts et des bas d'une journée à l'autre.

On rapporte maintenant un peu plus de 16 600 cas confirmés et un peu plus de 1 120 décès dans la province.

Les aînés continuent d'être les plus durement touchés par le virus. À ce jour, au moins 774 personnes de 80 ans et plus sont décédées.

La province signale également 198 foyers d'éclosion dans des résidences pour aînés.

La bonne nouvelle, c'est que la province a finalement atteint son objectif pour le nombre de tests effectués chaque jour.

La cible était de 16 000 tests d'ici le 6 mai. Pour la première fois, au cours des 24 dernières heures, un peu plus de 16 500 tests ont été effecutés.