Réouverture de toutes les écoles primaires de l'Outaouais dès lundi

Soupir de soulagement pour de nombreux parents de l'Outaouais alors que le gouvernement Legault a annoncé cet après-midi la réouverture de toutes les écoles primaires de la région dès lundi prochain.

L'autre bonne nouvelle c'est que les MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et de Papineau sortent des mesures d'urgence et passent au palier rouge.

Dès lundi, les écoles primaires et secondaires de ces deux secteurs pourront rouvrir tout comme les commerces non essentiels.

Le couvre-feu passera à 21h30.

« La situation s'est améliorée quand on regarde le nombre de cas, mais ça reste très fragile. La grande majorité des lits, qui sont prévus pour les patients COVID-19, sont occupés. » François Legault, premier ministre du Québec

BILAN RÉGIONAL

La santé publique rapporte aujourd'hui une légère baisse du nombre d'hospitalisations en Outaouais.

56 patients sont présentement hospitalisés dans la région à cause de la COVID-19. Hier, on en comptait 62.

9 personnes se trouvent aux soins intensifs de l'Hôpital de Hull.

Le dernier bilan régional fait état de 32 nouvelles infections au virus et de 4 décès supplémentaires.

On compte actuellement 412 cas actifs, une baisse de 54 depuis hier.

Rappelons que la prise de rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19 sera ouverte dès demain aux Québécois de 40 ans et plus et dès vendredi aux 35 ans et plus.