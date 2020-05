Réouverture des campings, marinas et golf dès samedi en Ontario

En Ontario, la relance économique s'amorcera dans les prochains jours.

Dès samedi, les parcs, les campings, les marinas et les terrains de golf seront de nouveau accessibles au public.

Les commerces de détail situés à l'extérieur des centres commerciaux pourront quant à eux rouvrir leurs portes dès mardi.

La première phase du plan de déconfinement du gouvernement ontarien prévoit également la reprise des activités sur tous les chantiers de construction.

« Au cours des dernières semaines, les Ontariens ont été appelés à faire des sacrifices importants pour nous aider à enrayer la propagation de la COVID-19, notamment en restant chez eux, en fermant leurs entreprises et en renonçant à leur salaire habituel. Le moment est venu, cette fin de semaine, de permettre à un plus grand nombre de nos entreprises de rouvrir. Ce faisant, nous adoptons une approche prudente et raisonnable pour relancer notre économie ― une approche qui protègera la santé et la sécurité de tous les Ontariens. » Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

Vous allez trouver ICI la liste détaillée des secteurs qui pourront reprendre dès la semaine prochaine.

Le gouvernement Ford dévoilera son plan de réouverture des écoles et des garderies en début de semaine prochaine.

La province a enregistré aujourd'hui sa plus faible hausse du nombre de nouveaux cas de COVID en plus de six semaines pour un total de près de 21 500.

DOUG FORD RESSEMBLE À UN «CHIEN DE BERGER»

Si vous commencez à avoir les cheveux un peu trop longs, dites-vous que vous n'êtes pas les seuls.

Doug Ford a dit aujourd'hui qu'il ressemblait à un «chien de berger» et qu'il compatissait avec tous ceux qui ont besoin d'une coupe de cheveux.

En Ontario, les services de toilettage pourront reprendre leurs activités dès mardi.

Toutefois, il faudra attendre encore pour la réouverture des salons de coiffure et d'esthétique.