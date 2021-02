Réouverture des cinémas (avec popcorn!) en Outaouais

Les cinémas de partout au Québec rouvrent leurs portes aujourd'hui, après avoir été fermés durant plusieurs semaines en raison de la pandémie.

À Gatineau, le Cinéma 9 et le cinéma StarCité accueilleront à nouveau leurs clients et pourront servir des boissons et du popcorn, puisque l'Outaouais se trouve en zone orange.

Les spectateurs devront porter le masque en tout temps, sauf lorsqu'ils mangent ou boivent.