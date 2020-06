Réouverture des garderies en Ontario dès vendredi

En Ontario, les garderies pourront rouvrir dès vendredi, mais il faut s'attendre à plusieurs changements afin de respecter les consignes de la santé publique.

Le nombre d'enfants sera notamment limité et les processus de nettoyage seront rehaussés.

Les règles entourant la réouverture des garderies en Ontario : - Une limite d'un maximum de 10 enfants et employés par groupe chaque jour

- Tous les centres de garde seront tenus de prévoir un plan d'intervention au cas où un enfant, un parent ou un membre du personnel venait à être exposé à la maladie

- Tous les membres du personnel et les enfants devront faire l'objet d'un dépistage avant de pénétrer dans les centres de garde. Toute personne qui se sent mal devra rester chez elle.

- Les garderies devront tenir un registre de toutes les personnes présentes chaque jour afin de faciliter la recherche des personnes exposées au virus

- Les garderies devront être soigneusement nettoyées, avant l'ouverture de même que fréquemment tout au long de la journée

- Seules les visites essentielles seront autorisées

- Mise en place de protocoles d'arrivée et de départ

Les parents ne perdront pas leurs places en garderie et n'auront pas à payer de frais s'ils décident de garder leurs enfants à la maison.

« Alors que davantage de nos services et entreprises se préparent à se remettre en marche, il est essentiel de nous assurer que les mesures de soutien appropriées sont en place pour permettre aux parents de l'Ontario de retourner au travail en sachant que leurs enfants seront pris en charge dans un environnement sûr et sain. Nos plans pour les services de garde établissent des protocoles stricts qui devront être respectés afin de prévenir la propagation de la COVID-19. » Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

Rappelons que les terrasses, centres commerciaux et salons de coiffure seront aussi autorisés à rouvrir leurs portes dès vendredi à Ottawa et dans l'Est ontarien.

Par ailleurs, encore une fois aujourd'hui, la santé publique a rapporté très peu de nouveaux cas de coronavirus en Ontario.

230 cas supplémentaires ont été enregistrés aujourd'hui et 14 décès.

Le dernier bilan provincial fait état d'un peu plus de 31 000 cas de COVID-19 et de 2 464 personnes décédées.