Réouverture dès vendredi des coiffeurs, restos et centres commerciaux en Ontario

En Ontario, le gouvernement Ford opte pour un déconfinement par régions pour la phase 2 de sa relance économique.

Dès vendredi, les salons de coiffure, les centres commerciaux et les restaurants et les bars avec terrasse pourront notamment rouvrir leurs portes, à l'exception entre autres de ceux de la région du Grand Toronto.

Les rassemblements de 10 personnes seront également autorisés partout dès vendredi.

« Le démarrage de cette deuxième étape signifie que davantage de personnes, dans différentes régions de notre province, vont pouvoir retourner au travail et retrouver leurs amis et leur famille. Bien que cela soit très encourageant, j'invite chacun et chacune à continuer d'agir avec prudence et de respecter les conseils de santé publique, car l'Ontario n'est pas encore hors de danger. »

Doug Ford, premier ministre de l'Ontario